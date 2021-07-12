Tahtalı göleti bu proje ile cazibe merkezi olacak

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Derince Belediyesi'nin Tahtalı Göleti Doğa Park projesini tamamlamasıyla birlikte bölge cazibe merkezi haline getirilecek.

İshakçılar’da Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin temel atma törenini gerçekleştiren Başkan Aygün, bu programın ardından konukları ile birlikte Tahtalı Göleti çevresine giderek bölgede hayata geçirecekleri Doğa Park projesinde incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kars Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte bölgeye giden Aygün, yapacakları projenin detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.

Ekonomiye katkı sunacak

Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartıp, ekonomiye katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Aygün, ilk etapta ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin inşa çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Projenin önemine değinen Aygün, "Tahtalı Göleti çevresine kazandıracağımız Doğa Park projemizde çalışmalarımız sürüyor. Kamp alanları, karavan park, günü birlik tesisler, kano alanı, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Tahtalı Göleti Doğa Park projemizi halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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