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Tartıştı; kamyonetiyle çarpıp, 50 metre sürükledi

DHA

Tartıştı; kamyonetiyle çarpıp, 50 metre sürükledi


Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı Gökhan Ş.´nin kamyonetiyle çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklediği Necmi Gezgin (50), ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi´nde meydana geldi. Bir akaryakit istasyonunun önünde Gökhan Ş. ile Necmi Gezgin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Ş., tartıştığı Necmi Gezgin'e aracıyla çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Necmi Gezgin kanlar içinde yerde kalırken, Gökhan Ş. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Necmi Gezgin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Gökhan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisin soruşturması devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-07-12 16:30:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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