Körfez'de sağlık çalışanlarının doğa yürüyüşü

Körfez Belediyesi’nin köyler bölgesinde düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğine katılan sağlık çalışanları stres attı.

Körfez Belediyesi, sağlık çalışanlarını ve trekking tutkunlarını Körfez’in gizli güzellikleri ile buluşturmak için doğa yürüyüşü düzenledi. Doğa yürüyüşüne Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Bozhalil, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Cenk Hilmi Kılıç, STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı. Sevindikli Kültür Merkezi önünde buluşan topluluk önce kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında yürüyüş tarihi Taşköprü’den başladı ve 20 kilometrelik parkurda devam etti. Renkli görüntülerin de oluştuğu yürüyüş sonrasında davetlilere mancarlı pide ikramında bulunuldu.

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