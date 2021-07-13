Sinema günleri, Kartal Tibet ile başladı

Kartepe Belediyesi düzenlenen "yazlık sinema günleri" etkinliği, usta oyuncu Kartal Tibet'in anısına "Senede Bir Gün" filmi ile başladı.

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanalpark'ta düzenlenen etkinliğin ilk gösteriminde, hayatını kaybeden oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet’in Hülya Koçyiğit ile başrolünü paylaştığı "Senede Bir Gün" filmi izletildi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen sinema gecesinde her yaştan vatandaş filmin tadını çıkardı.

Etkinliklere yeniden başladıklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizde pandemi öncesinde başlattığımız önemli etkinlikler arasında yer alan yazlık sinema keyfine yeniden başlayan kontrollü normalleşme süreciyle devam edeceğiz. Açık hava sinemamızda güzel ve keyifli bir yaz akşamını daha geride bıraktık. Haftaya aynı saatte aynı yerde buluşmak üzere bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

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