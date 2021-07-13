Gölcük Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy kitabı yayınladı

Gölcük Belediyesi, 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesiyle, "Sıratı Müstakim / Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" kitabı yayınlandı.

Gölcük Belediyesi, "Kültür, Sanat ve Düşünce Dünyasının Nabzı" üst başlığı altında düzenlenen ilk sempozyum sonrasında "Serveti Fünun Dergisi ve Serveti Fünun Topluluğu Edebiyatı" kitabını yayınlamıştı. 2021 yılının, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinden dolayı Gölcük Belediyesi, "Sıratı Müstakim Sebilürreşat ve Mehmet Akif" sempozyumu sonrasında "Sıratı Müstakim / Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" isimli kitap da yayınlandı.

"Bildiriler kitap olarak yayınlandı"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz ilk sempozyum sonrasında yayınladığımız "Serveti Fünun Dergisi ve Serveti Fünun Topluluğu Edebiyatı" kitabından sonra, 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olması hasebiyle Türk Edebiyatı, düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip ve adeta Mehmet Akif ile özdeşleşen bir dergi olan Sıratı Müstakim / Sebilürreşad Dergisi’nden hareketle dergilerle ilgili sempozyum serimiz kapsamında düzenlediğimiz çevrim içi sempozyumda sunulan bildiriler de "Sıratı Müstakim / Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" isimli kitap olarak yayınlandı" dedi.

Başkan Sezer, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.