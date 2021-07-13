İşçi servisini kurşunlayan 3 şüpheli adliyede



GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'NİN Çayırova ilçesinde işçi servisinin kurşunlanarak 4 işçinin yaralanması olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay 12 Temmuz günü Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce husumetli olduğu Selami B.'nin kullandığı 41 P 2938 plakalı işçi servisinin önünü kesen kişi, servise tabanca ile art arda ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Olayda sürücü Selami B. ile araçtaki Arif D., Enes T. ve Adil K. isimli işçiler yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Z., O.Z. ve S.Z. isimli şüphelileri aynı gün yakaladı. Akraba oldukları belirtilen ve polis tarafından göz altına alınan 3 kişiden kadın şüphelinin olay sırasında araçta olduğu iddia edilidi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze GEBZE (Kocaeli), (DHA)-

2021-07-13 21:47:10



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