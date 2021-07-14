Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kentte sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-07-14 11:16:33



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