KTO’dan 15 Temmuz mesajı

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sebebiyle mesaj yayınladı.

15 Temmuz hain darbe girişimin beşinci yıldönümü sebebiyle Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk mesaj yayınladı. Başkanlar mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde, Körfez Ticaret Odası olarak demokrasi kültürüne ve birlikte yaşama iradesine her zamankinden daha çok sahip çıkma kararlığımızı sürdürürken ülkemizin demokrasisine ve geleceğine olan umut ve inancımızı koruyoruz. Ülkemiz 15 Temmuz'da en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vererek Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese göstermiştir.”

“Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğrultusunda yüreklerin topyekûn birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, Türk milletinin demokratik yollarla tecelli etmiş iradesini koruma pahasına neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur. Bu duygu ve düşünceler ile ülkemizin huzurunu ve refahını tehdit eden menfur darbe girişimine karşı hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.