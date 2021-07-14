3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, hayatını kaybetti.

Olay, 7 Temmuz tarihinde Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın evin 3. katında bulunan evinin penceresinden dışarı bakarken, dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Sıraç Öz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Sıraç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Daha sora İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 6 günlük yaşam savaşını kaybeden Sıraç’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.