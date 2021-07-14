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Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte pişmaniyeye talep arttı

İHA

Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte pişmaniyeye talep arttı

Kocaeli’nin meşhur lezzeti pişmaniye Kurban Bayramı’nda ağızları tatlandıracak. Pişmaniye üreticileri bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yaparken, vatandaşlara 'Hediyelik olarak çikolata değil, pişmaniye alın' tavsiyesinde bulundu.
Kocaeli’nin önemli lezzetlerinden olan pişmaniye Osmanlı döneminden beri üretiliyor. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da pişmaniyeye talep artınca üreticiler ekstra mesai yaparak talepleri karşılamaya çalışıyor. Hafifliği, saklama zamanının uzun olması, ekonomik olarak diğer tatlılara göre daha ucuz olması gibi etkenler pişmaniyeye olan talebi arttırıyor. Kocaeli'nde günlük 2.5 ton pişmaniye üretilirken, bayram dolayısıyla talepleri karşılayabilmek için üretim 34 tonlara kadar çıktı.

“10 firmadan oluşan bir ekiple imalatımıza devam ediyoruz”
Pişmaniye üretimine son hızıyla devam ettiklerini ifade eden Uğurcan Üçcan, “Kocaeli’de bir proje gerçekleştirerek 10 firma, 7 şirketi bir araya toplayarak İzmit Pişmaniye A.Ş.’yi kurduk. Burada 10 firmadan oluşan bir ekiple imalatımıza devam ediyoruz. İzmit’imize, Kocaeli’mize pişmaniyemizi üretiyoruz” dedi.

“Pişmaniyemiz hafif bir tatlıdır”
Pişmaniyeyi diğer tatlılardan ayıran özelliklerden bahseden Üçcan, “Pişmaniyemiz bilindiği üzere hafif bir tatlıdır, ekonomi yönünden de bütçeye uygun olan bir tatlıdır. Tercih edilen bir üründür, İzmit açısından, hediyelik açısından. Hediyelik anlamında ekonomiye de uyduğu için tercih edilen bir tatlı olarak görüyoruz. 6 ay kadar saklama ömrü var son kullanma tarihlerimiz 6 ay oluyor pişmaniyede bu da pişmaniyeyi ön plana çıkaran bir özellik” diye konuştu.

“Üretimimizi bayram dolayısıyla günde 34 tonlara kadar çıkardık”
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle talebin arttığını dile getiren Üçcan, “İhracatımız oluyor, Amerika, Almanya ve benzeri ülkelere devamlı gönderimlerimiz oluyor. Yurt dışından pişmaniyeye oldukça fazla bir talep var. Yetişmeye çalışıyoruz onlara da. Yurt içinde tüm illere gönderiyoruz. Full tempo çalışıyoruz günde 22.5 ton arasında bir üretim yapıyoruz. Şu an bayram dolayısıyla mesailerle birlikte 34 tonlara kadar çıkarttık üretim kapasitemizi. Yetişmeye çalışıyoruz bayram için” şeklinde konuştu.

“Hediye olarak çikolata değil, pişmaniye alın”
Pişmaniyenin çokça tercih edildiğini ifade eden Üçcan, vatandaşlara hediyelik olarak pişmaniye almalarını tavsiye ederek, “Vatandaşlardan talep var iyi yönde. Pişmaniyemizi İzmit Pişmaniyesi olarak zaten çok iyi tanıyorlar, seviyorlar. Diğer illerden ayırıcı özellikler var biliyorsunuz pişmaniyenin memleketi İzmit’tir. Bu yüzden tercih edilen bir ürün yani. Hediye olarak çikolata değil, pişmaniye alın” ifadelerini kullandı.
Pişmaniyenin yarım kilosu 30 TL'den satılırken, kilosu ise 60 TL'ye alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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