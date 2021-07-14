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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye başkanlarından 15 Temmuz mesajı

İHA

Belediye başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Kocaeli’de gmrev yapan belediye başkanları, yayınladıkları mesaj ile 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetledi.
FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kocaeli’de görev yapan belediye başkanları, yayınladıkları mesajlar ile darbe girişimine karşı duran vatandaşların destan yazdıklarını ifade ettiler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Türk’ün yenilmez ve esir alınamaz bir millet olduğunu bir kez daha Dünya’ya haykırdıklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’O gece, devlet ve milletin bünyesini 40 yıl boyunca adeta bir hastalık gibi saran FETÖ’ye ve bu aziz vatanı ele geçirmeye çalışan tüm iç ve dış düşmanlara karşı TÜRKİYE GEÇİLMEZ diye dünyaya haykırdığı gecedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde yeni bir kahramanlık sayfası yazmıştır. Bayrağımıza, ezanımıza, devletimizin kurumlarına, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçaklar 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ilelebet başarılı olamayacaklar, bu millete diz çöktüremeyeceklerdir” dedi.
Yayınladığı mesajında 15 Temmuz direnişinin asırlar boyu unutulmayacak bir destan odluğuna değinen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ülkemizin geleceğine, birliğimize ve demokrasimize karşı girişilen bu hain darbe kalkışması sırasında, Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek vatan için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte tek yürek olarak sokaklara çıkan milletimiz bundan beş yıl önce hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimini geri püskürterek, şanlı bir destan yazdı. Tarih kitaplarına sığmayacak kadar büyük olan bu şanlı destanı yazarken nice kahramanlarımız şehit, nicesi de gazi oldu. Bu ülke topraklarında yaşayan 84 milyon birey olarak hepimiz kahramanlarımıza minnet borçluyuz. Al bayrağımız uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum.”
Darbe girişiminde Türk milletinin yeni bir destan yazdığını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir mesajında ise şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır.”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün mesajında ise, “İstiklal harbi ruhunun adeta yeniden şahlandığı 15 Temmuz destansı direnişinde, “arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın; siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın” dizelerindeki gibi yurdu, milleti için göğsünü hainlere karşı siper ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Tüm dünyaya adeta ‘Türkiye Geçilmez’ diye haykıran milletimizeülkemize Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın inşallah. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun. Devletimiz daim milletimiz kaim olsun” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gecesi milletin bağımsızlığına, onuruna ve istikbaline kast eden ellerin bir kez daha kırıldığını belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi mesajında, “Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü gecede, minarelerden yükselen salalar, aydınlığın müjdecisi oldu. Vatan topraklarının şehit kanlarıyla sulandığı o gece sabaha dönerken, güneş sadece bir sonraki günü değil, milletimizin geleceğini de aydınlatarak doğmuştur. Şüphesiz bu zaferde en büyük pay sahibi "Gün, vatana sahip çıkma günüdür" diyerek tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizdir” cümlelerine yer verdi.

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