'Borç' tartışmasında kardeşini vurdu

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Erdal A. (42), borçalacak nedeniyle tartıştığı kardeşi Celal A.´yı (41) tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan Celal A., hastanede tedaviye alınırken, polis de kaçan Erdal A.'yı arıyor.

Olay, öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda Galericiler Sitesi'ndeki dükkanda meydana geldi. Erdal A. ile kardeşi Celal A. arasında borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Erdal A., tabancasını ateşleyerek, kardeşini bacağından vurdu. Erdal A., tek el ateş ettikten sonra dükkandan kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sol bacağından yaralanan Celal A., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın meydana geldiği dükkanda inceleme yapan polis ekipleri, Erdal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-07-14 15:00:55



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