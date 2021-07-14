Tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, alacak verecek sebebi ile tartıştığı kardeşini tabanca ile ayağından vurdu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde bulunan Kocaeli Galericiler Sitesi’nde Erdal A. (42) ve kardeşi Celal A. (41) arasında, alacak verecek sebebi ile tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Erdal E., Celal A.’ya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun Celal A.’nın bacağına isabet etti. Celal A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kayıplara karışan Erdal A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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