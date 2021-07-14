Darıca Belediyesi Yaz Spor Okullarında görkemli açılış

Farklı bıranşlarda 3 bin öğrencinin ücretsiz eğitim göreceği Darıca Belediyesi Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle eğitime başladı.

Darıca Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları, düzenlenen törenle eğimlere başladı. Yaz Spor okulları için açılış programı düzenlenirken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da açılışa katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu. Yaz Spor Okulları'nda 714 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz olarak yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi, yelkenli, satranç gibi 11 farklı branşta eğitimleri alıyorlar. Eğitimler, tamamı uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor. 3 bin öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları, Darıcalı çocuklara unutulmaz bir yaz yaşatacak.

Yaz spor okullarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spor şehri Darıca için çalıştıklarını ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik ücretsiz yaz spor okulu düzenleyerek onların daha donanımlı bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Pandemi döneminde evde kalan çocuklarımızın sosyalleşmelerine olanak sağlayan spor okullarımız ile onların gelişimine de katkı sunmak istiyoruz. Darıca’nın spor şehri olması için spora olan desteğimiz aratarak devam edecek. 7’den 77’ye herkesin sporla buluşması için çalışıyoruz. Yaz aylarında güzel vakit geçirecek çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı açılışta öğrenciler bando şov eşliğinde de eğlenceli vakit geçirdiler. Akrobatik gösteri ekibinden oluşan Karizma şov ise hünerlerini sergilerken öğrenciler doyasıya eğlendiler. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak da öğrenciler ve velilerle sohbet ederek sevinçlerine ortak oldular. Kara ve Çakmak, spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Darıca’da spor alanında güzel projeler olduğunu vurgulayarak spor okulu organizasyonundan dolayı Darıca Belediyesi’ni tebrik ettiler.

Darıca Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrenciler ve velileri, bu etkinliği düzenleyerek gençlere ve çocuklara doyasıya spor yapma imkanı sunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Öğrenci velileri özellikle pandemi döneminde evde bunalan çocukların yaz spor okullarıyla birlikte sosyalleştiğini ve mutlu olduklarını belirttiler. Çocuklar da arkadaşlarıyla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek spor yaparak eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler.

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