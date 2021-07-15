Balık tutmak isterken tekneden düşerek boğuldu



İZMİT(Kocaeli), (DHA) İZMİT´te arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için denize açıldığı tekneden düşen Yaşar Topçu (53), boğuldu.

Olay saat 21.30 sıralarında İzmit Körfezi açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için denize açılan Yaşar Topçu, iddiaya göre bir süre sonra denize düşerek kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen deniz polisi, deniz yüzeyinde yaptığı aramada Yaşar Topçu´nun cansız bedenine ulaştı. Tekne ile sahile getirilen Topçu´nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-07-15 00:37:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.