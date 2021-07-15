Yaralı Ebabil kuşu Ormanya’da tedavi edilecek

Kocaeli kent merkezinde esnaf tarafından bulunan yaralı Ebabil kuşu, büyükşehir ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Ormanya’ya götürüldü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki esnaf, akşam saatlerinde kaldırım üzerinde uçamayan yaralı Ebabil kuş buldu. Esnaf durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, yaralı kuşu tedavisinin yapılması için Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya götürdü. Ormanya'daki uzman ekipler, yaralı kuşu tedavi etmek üzere teslim aldı. Tedavisine başlanan Ebabil kuşu, bakımı ve tedavisinin bitmesinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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