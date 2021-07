Gelin adayları önce gelinlikçilerin, sonra güzellik salonlarının yolunu tutuyor Normalleşme başlayınca gelinlikçilerin yoğunluğu da başladı

Kısıtlamalar sebebiyle ertelenen düğünlerin, normalleşme süreciyle birlikte başlamasından dolayı hem gelinlikçilerde, hem de güzellik salonlarında yoğunluk yaşanıyor. Her şey dahil gelinlik fiyatları 4 bin 500 TL ile 10 bin TL arası değişirken, 2021 yılının en çok tercih edilen gelinlik modeli ise Helen oldu.

Korona virüs sebebiyle ertelenen düğün sezonları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Düğün hazırlığı yapan gelin adayları, gelinlikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Hareketlenen gelinlik piyasasında fiyatlar da modele göre değişiyor. 4 bin 500 TL arasından başlayan her şey dahil gelinlik paket fiyatı, 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.



"Gelinlikleri yetiştirmeye çalışıyoruz"

Durgun bir dönemden çıktıklarını söyleyen gelinlikçi Özge Bilmez, "Çok fazla yoğunluğumuz var. Durgun bir dönemden çıktık.

Nikahlar, düğünler, kınalar, nişanlar özellikle peş peşe yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve kısa tarihlerde gelinlikleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Açık gelinlerimiz Helen tarzlarda, daha sade, çok fazla kabarık olmayan, ince askılar, hafif işlemeleri tercih ediyorlar. Ama tesettürlü gelinlerimiz bu yıl tam aksine daha abartı, daha kabarık, pile modeller tercih ediyorlar. 2021 modası gelinlerimize göre değişiyor. Gelinlikleri kendi imalatımızda yaptığımız için daha kısa sürede yapıyoruz. Aciliyet durumlarında 10 veya 15 günde siparişi yetiştirdiğimiz oluyor" dedi.



"Yurt içi ve yurt dışından sipariş alıyoruz"

Hem yurt içinden, hem de yurt dışından gelinlik siparişi aldıklarını kaydeden Bilmez, "Van, Kars, Afyonkarahisar, Ankara, Rize, Trabzon gibi şehirlerde gelinlerim var. Buradan kargo ile onlara sipariş gönderiyorum. Aynı zamanda Kanada müşterilerim de var" dedi.



"Atölyelerimiz mesai halinde"

Gelinlik fiyatlarında artış yaşandığını da kaydeden Bilmez, "Fiyatların artması gelinlikçileri de etkiledi. Ama biz mart ayından itibaren kampanya yaptık. Gelinliklerimizin içerisinde tacı, duvağı, çiçeği, bindallısı tüm hepsini temin edip paket halinde ilerliyoruz. Fiyatlarımızı da biraz aşağıya çektik. Açıkçası gelinlerimiz ve damatlarımız çok büyük fiyatlar vermek istemiyor, biz de bu konuda elimizden geldiği kadarı ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atölyemiz neredeyse gece 23.00'lara kadar fazla mesai halinde. Çünkü yetişmesi gereken gelinlerimiz mevcut. Araya bayram da girince de yoğunluk arttı" diye konuştu.



"Sancılı dönemden geçtik"

8 yıldır gelinlik sektöründe çalışan Hacer Günbaşar ise pandemi döneminin çok sancılı geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz gelinlerimiz ve damatlarımızı anlıyoruz. Her şeyleri ertelendi. Onların tarih değişiklikleri bizi de çok etkiledi. Bir ürünün bitmiş olması gereken tarihten öne çekilmesi bizi de zorladı. Birden bire azalmalar, birden bire çoğalma ve tarih sıkışıklığı bizi zorladı. Tabi ki şu an mutluyuz. Çalışmak istiyoruz, çok fazla yattık. Yasaklar bizi etkiledi ama yeni yeni kalkınıyoruz diyebilirim"



"En yüksek fiyat 10 bin TL"

Gelinlik dikim atölyesinde 6 kişi çalıştıklarını belirten Günbaşar, hem kendi tasarımlarını ve hem de müşterilerin isteğine göre gelinlik tasarladıklarını vurguladı. Fiyatların gelinlik modeline göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Günbaşar, "Dip fiyatlarımız 4 bin 500 TL’den başlıyor. Ama paketin içindeki ürünler önemli. Yeri geliyor fiyatların 3 bin 500 TL’ye de olduğu oluyor. Dediğim gibi fiyatlar, istenilen ürüne göre değişiyor. En yüksek fiyatlar 7 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL olarak değişiyor" sözlerine ekledi.



Kuaförlerde iki yılın yoğunluğu

16 yıldır profesyonel olarak saç ve gelin makyajı yapan Rabia Demir de güzellik salonundaki yoğunluğun geçtiğimiz yıldan kalma olduğunu söyledi. Geçen yıl yaklaşık yüzde 75 düğün, nişan ve kına organizasyonlarının ertelendiğini dile getiren Demir, "Bu senede ertelenen düğünler oldu. O yüzden salonumuzda iki katı olarak hem geçen yılın, hem de bu yılın yoğunluğu olmuş oluyor. Normalde kış aylarında düğün tercihleri edilmemesine rağmen, bu yıl kış aylarında bir yasak olmazsa düğün yoğunluğunun olacağını düşünüyoruz. Hem geçen senenin yoğunluğu, hem bu senenin yoğunluğu birleşince tabi farklı bir sene oldu" şeklinde konuştu.



"Düğünde sade, kınada abartı makyaj tercih ediliyor"

Rabia Demir, bazı gelinlerinin ağır, bazılarının ise daha hafif bir makyaj tercih ettiğini belirterek, "En sade gelin makyajı isteyen gelinlerimiz bile kınasında bir tık daha abartılmayı ve göz önünde olmayı tercih ediyorlar. Düğünde de daha sade, daha nude makyajlar tercih ediliyor" diye konuştu.

