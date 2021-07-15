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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç (70), TIR´ın çarpması sonucu bisikletinden yola savrularak, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Kartepe ilçesi Çeşme mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden C.A. yönetimindeki 41 ABA 016 plakalı TIR, bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Cengiz Anaç´a çarptı. Anaç, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Anaç´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cengiz Anaç´ın cansız bedeni, morga götürüldü. Emekli polis memuru olan, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç´ın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-07-15 12:10:50



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