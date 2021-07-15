Derince’de dualar şehitlerimiz için

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Çınarlı Şehitliği’nde düzenlenen programda şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de çeşitli programlar düzenleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki ilk program Çınarlı Şehitliği’nde gerçekleşti. Şehitlik ziyaretinde Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, ilçe protokolü, şehit aileleri ve yakınları hazır bulundu. Kur’anı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda İlçe Müftüsü Mecit Amil’in yaptırdığı dua ile şehitler bir kez daha rahmetle anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.