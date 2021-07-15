TEM’de otobüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçmek isterken otobüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste çalışan 40 yaşındaki Meryem Ayzit, mesaisinin ardından evine gitmek için tesisten çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otobüs çarptı.

Ağır yaralanan Ayzit, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayzit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ayzit’in cenazesi, yapılan otopsi incelemelerinin arından Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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