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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

İHA

Körfez’de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz'daki darbe kalkışmasında hain darbeciler tarafından şehit edilen kahramanlar için Körfez'de mevlid okundu.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kahramanlar, Körfez'de dualarla anıldı. İlk olarak Körfez Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak şehitliği ziyaret eden vatandaşlar şehitlerin kabri başına karanfil bıraktı. Okunan Kur'anı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Abdül Muhammet Çınar dua etti.
İkinci program ise Yeniyalı Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Kur'anı Kerim tilaveti sonrasında eller şehitler için semaya doğruldu.

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