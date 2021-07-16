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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca 15 Temmuz’da tek yürek oldu

İHA

Darıca 15 Temmuz’da tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün coşkuyla kutlandığı etkinliklerde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Darıca’da coşkuyla kutlandı. Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte organize ettiği etkinlikler sabah şehitlik ziyareti ile başlarken daha sonra Çınaraltı Meydanı’nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı. Eyüboğlu Camii’nde şehitler için mevlit okutulurken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’da şehit olan Darıcalı şehit polis Edip Zengin’in annesini ziyaret etti.
Gün boyu devam eden etkinliklerde akşam ise Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleşti. Darıca Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Darıca Dudayev sahiline kadar sürdü. Darıca protokolü ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Oldukça kalabalık bir grupla gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla destek verdi.
Yürüyüşün ardından Darıcalılar sahilde bulunan amfi tiyatroda demokrasi nöbeti tuttu. Demokrasi nöbetine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Demokrasi nöbeti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken ardından Kuran tilaveti ve dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ekranlara yansıtılırken ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, selamlama konuşması yaparak hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediler. Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin de verildiği gecede mehter takımı da konser vererek Darıcalıları coşturdu. Demokrasi nöbetinde sahilde hatıra defteri de konulurken protokol ve vatandaşlar duygu ve düşüncelerini sayfalara döktü.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, demokrasi nöbetinde yaptığı konuşmada 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ifade ederek “Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın ki aziz Türk milleti bayrağına göz dikenlere her zaman gerekli dersi verecektir. 15 Temmuz, ülkemizin birlik ve beraberliğine, milli iradesine, demokrasisine kasteden hain FETÖ terör örgütüne karşı tüm Türkiye'nin tek yürek olarak karşı durduğu, yeni bir diriliş destanının yazıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ve bu millet egemenliğini dün olduğu gibi bugün de yarın da sonsuza kadar kimseye vermeyecektir. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

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