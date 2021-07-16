Kartepe’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için Kartepe’de 251 fidan dikildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi bahçesine 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için 251 adet fidan dikildi. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesi içerisinde leylandi, goldrayder ve ıhlamur ağaçlarından 251 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “15Temmuz günü Türkiye'nin egemenliğine vurulmak istenen darbeye karşı, kararın millette olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve bunu hiçbir zaman unutturmayacağımız bir destanın yazıldığı gündür. 15 Temmuz Gecesi şehit olan 251 canımızın aziz hatıralarını yaşatmak için bugün 251 fidan diktik. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız” dedi.

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