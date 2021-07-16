Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek

İzmit Belediyesinin atık toplama projesine, muhtarlardan ve vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin atık toplama projesine yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Evlerinde atık pil ve atık yağları biriktiren vatandaşlar, mahallelerindeki muhtarlıklara giderek atıklarını teslim ediyorlar. Edinilen bilgilere göre, muhtarlıklardan her ay ortalama 200 litre bitkisel atık yağ toplanıyor.

Evlerinde oluşan atık yağları lavaboya dökmeyerek ayrı biriktiren ve bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçerek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunan vatandaşların bu duyarlı davranışı yetkilileri sevindiriyor. Çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, vatandaşların biriktirdikleri yağların ortalama 2 litre olmasının ardından telefonla belediye ile iletişim kurarak atıklarını evlerinden aldırabileceklerini dile getirdi.

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