Bayram öncesi feribot iskelesi boş kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Eskihisar Feribot iskelesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde yoğunluk gözlenmedi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz bayramlarda yoğunluk yaşanan Eskihisar Feribot İskelesi 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde boş kaldı. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşabilmek isteyen vatandaşların uzun araç kuyrukları oluşturduğu feribot iskelesinde, Kurban Bayramı’na 4 gün kala yoğunluk yaşanmadı. Feribotu tercih eden araç sürücüleri ise sıra beklemeden feribota binebilmenin rahatlığını yaşadı. Bazı vatandaşlar bayram için kalabalık şehirlerden uzaklaşacağını söylerken bazıları da bayramı ailesiyle birlikte aynı şehirde geçirmek istediğini belirtti.



“Herhalde insanlar erkenden gitti”

Bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini söyleyen Dilek Bahadır, “Bayram yoğunluğu başlamış ama herhalde insanlar erkenden gitti. O kadar da yoğun değil. Çünkü geçen sene daha yukarılarda trafik başlıyordu. Şimdi o kadar yoğunluk yok. Benim gittiğim yer 8 dakikalık bir yer, önceden 45 dakika sürüyordu. Bugün iyi. Biz buralarda ailemizle beraber kalacağız, aile candır. Herkese iyi bayramlar” dedi.



“Yoğunluk yok, çok şaşırdık”

Ailesiyle birlikte bayram için başka bir şehre giden Cahit Turan, “Bayram için ailecek Bursa’ya gidiyoruz. Yol daha kısa ve daha ekonomik olduğu için feribotu tercih ettik. Yoğunluk yok, çok şaşırdık. Bayramda biraz İstanbul’dan uzaklaşıp rahatlayacağız” diye konuştu.

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