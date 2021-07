Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu Kurban pazarlarında hareketlilik yükseldi

Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Fiyatların 8 bin TL'den başlayıp, 32 bin TL'ye kadar çıktığı Kocaeli pazarında, en gözde hayvan ise 1 ton 200 kiloluk tosun oldu. Sahibinin, 'Ağrı’nın gözdesi' diye sevdiği 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor. Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıkları tercih ediyor. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılırken, fiyatların geçtiğimiz yıllarla hemen hemen aynı olduğu görüldü.



"Ağrı’nın gözdesi"

Hayvanlarını Ağrı’dan getirdiklerini vurgulayan satıcı Ümit Çeçen, "15 gündür buradayız, hayvanlarımız yayla malıdır. Buraya 45 hayvan getirdik. 1 ton 200 kilo olan tosunumuz zaten ilk günden 32 bin TL’ye satıldı. Biz 2 senedir bakıyorduk, onu da sattık. Şuan hayvanlarımız bitti. Son 1 tane kalmıştı, onu da bitirdik. Fiyatlarımız da 13 bin TL ile 32 bin TL arasında seyretti" ifadelerini kullandı.



"Her sene aynı satıcıdan alıyoruz"

Hayvan pazarında 15 bin 500 fiyat biçilen tosunu, 14 bin 750 TL’ye alan Şenol Öztürk, her sene aynı satıcıdan kurbanlık aldığına dikkat çekti. Öztürk, "Her şeyden memnunuz. Hayırlısıyla kurbanımızı keseceğiz. Fiyatlar da bizce çok makul. Bana göre bu fiyatlar tavuk fiyatı ile eş değer. Tavuğun kilosu zaten 1820 TL olmuş. O yüzden bana göre fiyatlar çok normal" dedi.



"Yem fiyatlarındaki yükselişleri hayvana yansıtmadık"

Fiyatlarda herhangi bir oynamanın olmadığını söyleyen satıcı Serkan Moğultay, "Fiyatlarımız hemen hemen geçtiğimiz yıllardaki gibi. Yem fiyatlarında yükseliş vardı ama bunu hayvanlara yansıtmadık. Bu hayvanlar kurbanlık olduğu için fiyatlara yansıtmadık. Hem de yıllardan bu yana alışveriş yaptığımız müşteriler var. Onları da mağdur etmek istemedik" diye konuştu.



"Bu pazarı tek geçerim"

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’ndan memnun olduğunu dile getiren Moğultay, "Bu pazarı Türkiye’de tek geçerim. Kapıda 2 veteriner, içeride sağlıkçı, insanlar için ambulans var. Gece sabaha kadar bizim için bekleyen güvenlik var. Buraya sağlıksız hayvan giremiyor. Otelimiz, lokantamız var. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.



Fiyatlar 8 bin TL’den başlıyor

Serkan Moğultay, pazara 150 hayvan getirdiği, 105 hayvan sattığını söyledi. Hayvanlarının et oranın kemik oranından daha yüksek olduğunu belirten Moğultay, fiyatlarının ise 8 bin TL’den başlayıp, 24 bin TL’ye kadar çıktığını kaydetti. Küçükbaş hayvan satıcısı Adem Gökcü ise satışların güzel olduğunu belirterek, 250 hayvan getirdiğini, 150 tanesini sattığını sözlerine ekledi.

