TEM'in Kocaeli geçişinde 'bayram' yoğunluğu



Ergün AYAZDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KURBAN Bayramı tatillerini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirecek olanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle sabah erken saatlerde Körfez ve Derince geçişlerinde ulaşım aksadı.

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, dün mesai bitiminin ardından yollarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Sabah erken saatlerde ise TEM yolu ve D-100 kara yolu Kocaeli geçişlerinde belirli aralıklarla yoğunluk yaşandı. Özellikle TEM yolu Körfez ve Derince ilçe geçişinde sürücüler, 50-60 kilometre hızla ilerledi. Gültepe ve Korutepe tünellerinde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik, bu noktada da yavaşladı. D-100 yolu İzmit geçişinde ise şehir içi trafikle birlikte yoğunluk yaşandı. Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması tahmin ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2021-07-17 10:56:04



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