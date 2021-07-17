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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim desteği

İHA

Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim desteği

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz tatilindeki öğrencilere trafik, teknoloji ve suçtan korunma yolları hakkında eğitim veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca planlanan “Telafide Bende Varım Programı” kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı hazırladığı “Bir Derste Jandarmayla” adlı faaliyetle yaz tatilindeki öğrencilere bilgilendirme yapıyor. Çalışma kapsamında Temmuz ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanı içerisinde bulunan 11 okulda öğrenim gören öğrencilere, jandarma teşkilatının tanıtımı yapılarak, trafik kuralları, teknoloji eğitimi ve suçtan korunma yolları konularında eğitim verilmiş olup, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Tatildeki öğrencilerin verimli zaman geçirmeleri hedefiyle başlatılan çalışmanın Ağustos ayında da süreceği öğrenildi.

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