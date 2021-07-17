Mehmet Taş, Kocaelispor'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KOCAELİ,(DHA)TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Giresunspor ile TFF 1'inci Lig şampiyonluğu yaşarken sezon sonu kulübüyle yollarını ayırdı. Yeşil siyahlı kulüp transferle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Mehmet Taş ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız."DHA-Spor Türkiye-Kocaeli

2021-07-17 14:29:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.