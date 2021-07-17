İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hayata geçirdikleri çevre projelerini hanelerde de başarı ile uygulamaya devam ediyor. Evlerden aldıkları atıkları geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi ekipleri son 1 ayda yaklaşık 900 litre bitkisel atık yağ, 500 kilogram eatık ve 170 kilogram pil topladı.

Kentte hummalı bir çalışma yürüten İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, atık toplama konusunda vatandaşlara da bilinç kazandırıyor. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su ve toprak kirliğine yol açtığına dikkat çekti. Evsel atıkları ayrı ayrı toplayan ekipler, bu sayede hem çevre kirliliğine engel oluyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor.

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