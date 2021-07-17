Kocaelispor transfere doymuyor

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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, biten sözleşmesinin ardından Giresunspor'dan ayrılan Mehmet Taş ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Mehmet Taş ile anlaşma sağladı. Son olarak geçen sezon forma giydiği Giresunspor'dan biten sözleşmesi neticesinde ayrılan 30 yaşındaki ön libero oyuncusu Mehmet Taş, Kocaelispor'la ön protokol imzaladı. Taş'ın sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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