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Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram trafiğini denetledi TEM'de kazaları önlemek için havadan denetimler sürüyor

İHA

Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram trafiğini denetledi TEM'de kazaları önlemek için havadan denetimler sürüyor

Kocaeli TEM Otoyolunda Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğunda olası kazaların önlenmesi hedefiyle havadan ve karadan denetim gerçekleştirildi. Helikopterle yolu denetleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bu bayramı kavuşma günü olarak millete sunmak istiyoruz" diyerek vatandaşları hız konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla Kurban Bayramı sebebiyle oluşabilecek trafik sıkışıklığı ve kazalara karşı denetim gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda jandarma ve trafik ekipleri karayollarında karadan ve havadan denetimlerini sürdürüyor. Kocaeli TEM Otoyolunda oluşan trafiği denetleyerek olası kazaların önüne geçme hedefiyle helikopterle denetim gerçekleştirildi.
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterine binen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise trafiği havadan denetledi. Vali Yavuz ve Emniyet Müdürü Tipioğlu, D100, D130 ve Osman Gazi Köprüsü’nün trafik akışını helikopterle kontrol etti. Denetimler öncesinde açıklama yapan İl emniyet Müdürü Tipioğlu, tüm Müslüman aleminin bayramını kutlayarak, vatandaşların emniyetli bir şekilde gidecekleri yere ulaşabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

“Trafik kazlarının ciddi orandaki sebebi alkol kullanımı”
Denetimler ile olası kazaların önlenmeye çalışıldığını belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bayram günlerinin hüzüntüye, kedere ve ayrılığa vesile olmaması için İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Türkiye’de trafik kazalarına bağlı yaralanmaların, ölümleri en aşağı seviyeye çekmek istiyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz yoğun denetimler gerçekleştiriyor. 200 milyona yakın ilk 6 ayda araç geçişi olmuş. Bu rakamlar Türkiye’de başka şehirlerle kıyaslanabilecek rakamlar değildir. Bu anlamda da buradaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak hem emniyet teşkilatımızın hem de jandarma teşkilatımız olarak 131 trafik ekibi oluşturduk. Özellikle havadan drone ile sabit denetim ve hareketli devriyelerimizle kontrollerimiz yapmaktayız. Kazaların esasında baktığımız zaman şehrimizde yüzde 44’ü aşırı hız ve yol kurallarına dikkat etmemesi sebebiyle oluşuyor. Hız limiti bizim için önemli. Buradan ikazımız birinci olarak hıza dikkat edilmesi gerekir. İkinci olarak uzun yoldan gelmiş olmanın bir yorgunluğu. Bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Temmuzun 14’ünde bayram denetimlerimize başladık, bayramın bitimine kadar denetimlerimiz en iyi şekilde devam edecektir. Çok yoğun bir trafik var ama denetimlerimiz iyi bir şekilde devam ediyor. Bu bayramı kavuşma günü olarak milletimize sunmak isteriz. Buradan vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını aşırı sürat yapmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Yorgun, bitkin ve özellikle bayram vesilesi ile alkol alıp yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü trafik kazlarının ciddi orandaki sebebi alkol kullanımı söz konusudur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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