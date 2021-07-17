Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde, `Yeleğin pislenmiş´ yalanını söylediği kişinin kıyafetini temizleme bahanesiyle üzerindeki 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalan 2 kişi yakalandı.
İzmit´te geçen ay meydana gelen olayda, yolda yürüyen kişinin yanına yaklaşan 2 hırsızlık şüphelisi, `Amca yeleğin kirlenmiş´ yalanını söyleyerek, üzerini temizlemek istedi. Bu sırada 2 şüpheli, ismi öğrenilemeyen kişinin üzerinde bulunan 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalıp, kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, kimliklerini belirlediği 2 kişiyi dün İstanbul´da yakaladı. Gözaltına alınan L.K. ve T.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-07-17 16:39:47
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