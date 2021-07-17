Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yüzlerce kişi, saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül için yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yüzlerce kişi, saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül için yürüdü

İHA

Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yüzlerce kişi, saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül için yürüdü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu şahsın saldırıcı sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın için yüzlerce kişi tepki yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından kızının durumunu anlatan acılı baba ise gözyaşlarına boğuldu.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu bir şahsın saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın’ın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor. Pelitli Mahallesi'nde toplanan kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi, duruma tepki gösterebilmek için eylem yaptı. Yürüyüşün ardından kızının durumunu anlatan acılı baba ise gözyaşlarına boğuldu.

“Lütfen sesimize kulak olun”
Bir muhtar olarak Ayşegül’ü koruyamadığı için vicdanen kendisini suçlu hissettiğini söyleyen Pelitli Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, “Tek temennimiz, tek duamız kızımızın bir an önce sağlığına kavuşup, aramıza dönmesidir. Şu anda hepimiz Ayşegül’e dua ediyoruz. Daha kaç tane Ayşegül yanacak. Lütfen sesimize kulak olun, bu halkın sesine kulak olun. Anneler, babalar yanmasın, çocuklarımız katledilmesin. 5 gündür çok üzüntülüyüm, çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben buradan bölgemizdeki kolluk kuvvetlerine, olağanüstü mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iğne deliğiyle toprak kazırcasına, adım adım bu caniyi yakaladılar. Ben Pelitli halkı adına onlara şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar” dedi.
Çok feci bir şekilde yıprandığını kaydeden baba Metin Aydın ise, “Allah kimsenin başına vermesin. Güpegündüz benim kızım evine giderken hiç tanımadığı bilmediği bir insan tarafından zulme uğradı. Şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Bu olaylar oluyor, geçiyor. Daha önceden de başkalarının başına gelmişti. Bunun her türlü milletten, her türlü ırktan kötü insan var. Zaten biz bu tehlikeyi biliyorduk, biz çocuğumuzu orada yalnız bırakmıyorduk. Ben bu köye geleli 2 yıl oldu 2 yıldır o yollardan ben, annesi, abisi götürüyordu. Ama bir sefer unuttuk, onun cezası bize çok ağır oldu. Cezasını bize çok ağır verdiler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce kişiyi dolandırdı 691 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile aranıyordu, polisin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Binlerce kişiyi dolandırdı 691 yıl 8 ay ağır hapis ...
Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla ...
691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova´da yakalandı 
YEREL HABERLER 691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova´da ...
Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram trafiğini denetledi TEM'de kazaları önlemek için havadan denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram ...
Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular 
YEREL HABERLER Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular 
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar Pislik atıp temizleme bahanesi ile yaşlı şahsı soyan 2 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER "Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin ...
Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı
YEREL HABERLER Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı
Kocaelispor transfere doymuyor
YEREL HABERLER Kocaelispor transfere doymuyor
Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi plajdaki doktor yaptı Tatilini bırakıp rip akıntısına kapılan gencin yardımına koştu Kocaeli’de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2’sinin durumu ağır
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi ...
1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı
YEREL HABERLER 1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı
Mehmet Taş, Kocaelispor'da
YEREL HABERLER Mehmet Taş, Kocaelispor'da
Efsane Mirkovic’i duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Efsane Mirkovic’i duygulandıran hediye
Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim desteği
YEREL HABERLER Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim ...
TEM'in Kocaeli geçişinde 'bayram' yoğunluğu
YEREL HABERLER TEM'in Kocaeli geçişinde 'bayram' yoğunluğu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu Kurban pazarlarında hareketlilik yükseldi
YEREL HABERLER Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı ...
Kandıra'da cankurtaranların olduğu sahillerde 3 yıldır can kaybı olmadı
YEREL HABERLER Kandıra'da cankurtaranların olduğu sahillerde 3 ...
Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
Bayram öncesi feribot iskelesi boş kaldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi feribot iskelesi boş kaldı
Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto
YEREL HABERLER Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk TEM’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de ...
Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek
YEREL HABERLER Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek
Kısıtlamasız ilk bayramı iple çekenler alışverişe koştu Kocaeli'de bayram alışverişine çıkan vatandaşlar şehir merkezine akın etti Bayramlık almaya çıkan vatandaşlar bayramı iple çekiyor
YEREL HABERLER Kısıtlamasız ilk bayramı iple çekenler alışverişe ...
ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
YEREL HABERLER ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
15 Temmuz’da Çayırova kırmızı beyaza büründü
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da Çayırova kırmızı beyaza büründü