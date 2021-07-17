Kediye yapılan işkence “pes” dedirtti Boğazındaki iple çatıdan sarkıttılar yetmedi süpürge ile öldüresiye vurdular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kediye yapılan işkence “pes” dedirtti Boğazındaki iple çatıdan sarkıttılar yetmedi süpürge ile öldüresiye vurdular

İHA

Kediye yapılan işkence “pes” dedirtti Boğazındaki iple çatıdan sarkıttılar yetmedi süpürge ile öldüresiye vurdular

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin çatısına çıkan 2 çocuk, boğazına bağladıkları kediyi çatıdan sarkıttıktan sonra süpürge ile öldüresiye vurarak işkence etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye sebep oldu.
Olay Gebze Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erenler Caddesi’nde bulunan bir evin çatı katına çıkan 1516 yaşlarındaki iki çocuk, yanlarında getirdikleri kedinin boğazına ip bağladıktan sonra çatıdan sarkıtmaya başladı. Çatıdan aşağıya sarkıttıkları kediyi daha sonra yukarı çeken çocuklar, süpürge ile dakikalarca kediye vurarak işkence yaptı. Çatıdan sarkıtılarak öldüresiye işkence edilen kedinin can çekiştiği anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler ise tepkiye sebep oldu.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yapılan işkenceye tepki gösteren Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO ) Başkanı Yasin Yılmaz, işkence yapan çocukların ailesinden şikayetçi olacaklarını belirtti.
Görüntülerin yayılması sonrasında inceleme başlatan Gebze Belediyesi ise görüntülerin 1 yıl önce çekildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu gün sosyal medyada haklı bir duyarlılığa sebep olan görüntüler Belediyemizce de şikayet konusu kabul edilerek, olayın gerçekleştiği adrese Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler acilen yönlendirilmiştir. Adreste yapılan incelemeler neticesinde, olayın psikolojik problemleri olduğu tespit edilen ve kardeş olan 2 çocuk tarafından yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirildiği şahitlerin ifadeleri de alınarak anlaşılmıştır. Olayla ilgili emniyet ekipleri ile irtibata geçilmiş, ilgili çocuklar ve annesi gerekli işlemlerin yapılması için emniyete sevk edilmiştir. Gebze Belediyesi olarak bu ve benzeri hadiseler ile karşılaşan vatandaşlarımızın bizimle ivedilikle irtibata geçmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, cep telefonu tarafından çekilen görüntülerde ise çocuklardan birinin iple kediyi çatıdan sarkıttığı daha sonra ise yukarı çekince diğer çocuğun süpürge ile kediye vurduğu görünüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücüler Kuzey Marmara´yı tercih edince yoğunluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Sürücüler Kuzey Marmara´yı tercih edince yoğunluk ...
Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular (2) 
YEREL HABERLER Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular ...
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yüzlerce kişi, saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül için yürüdü
YEREL HABERLER Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına ...
Binlerce kişiyi dolandırdı 691 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile aranıyordu, polisin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Binlerce kişiyi dolandırdı 691 yıl 8 ay ağır hapis ...
Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla ...
691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova´da yakalandı 
YEREL HABERLER 691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova´da ...
Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram trafiğini denetledi TEM'de kazaları önlemek için havadan denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram ...
Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular 
YEREL HABERLER Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular 
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar Pislik atıp temizleme bahanesi ile yaşlı şahsı soyan 2 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER "Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin ...
Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı
YEREL HABERLER Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı
Kocaelispor transfere doymuyor
YEREL HABERLER Kocaelispor transfere doymuyor
Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi plajdaki doktor yaptı Tatilini bırakıp rip akıntısına kapılan gencin yardımına koştu Kocaeli’de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2’sinin durumu ağır
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi ...
1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı
YEREL HABERLER 1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı
Mehmet Taş, Kocaelispor'da
YEREL HABERLER Mehmet Taş, Kocaelispor'da
Efsane Mirkovic’i duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Efsane Mirkovic’i duygulandıran hediye
Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim desteği
YEREL HABERLER Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim ...
TEM'in Kocaeli geçişinde 'bayram' yoğunluğu
YEREL HABERLER TEM'in Kocaeli geçişinde 'bayram' yoğunluğu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu Kurban pazarlarında hareketlilik yükseldi
YEREL HABERLER Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı ...
Kandıra'da cankurtaranların olduğu sahillerde 3 yıldır can kaybı olmadı
YEREL HABERLER Kandıra'da cankurtaranların olduğu sahillerde 3 ...
Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
Bayram öncesi feribot iskelesi boş kaldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi feribot iskelesi boş kaldı
Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto
YEREL HABERLER Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk TEM’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de ...
Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek
YEREL HABERLER Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek