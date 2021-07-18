Mezarlıklarda Kurban Bayramı temizliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi köy ve merkez mezarlıklarda büyüyen otları temizleyerek, çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan sorumluluk sahasındaki merkez ve köy mezarlıklarında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Köy mezarlıklarının yanı sıra merkezi mezarlıklarda da farklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.