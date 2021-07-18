TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı

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Kurban Bayramı'na 2 gün kala TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili ile bayram tatilini birleştirip yola çıkmaları ile birlikte TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanmıştı. Kurban Bayramı'na 2 gün kala ise TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı bir trafik olduğu görüldü.

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