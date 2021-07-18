Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Kocaeli'de sahiller boş kaldı Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, İzmit sahilleri boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Kocaeli'de sahiller boş kaldı Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, İzmit sahilleri boş kaldı

İHA

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Kocaeli'de sahiller boş kaldı Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, İzmit sahilleri boş kaldı

Kocaeli’de termometreler 35 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, İzmit sahili ise bunaltıcı hava sıcaklığı sebebiyle boş kaldı.
Kocaeli'de termometreler 35 derece gösterirken, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Hafta sonları yoğunluğun görüldüğü İzmit sahilleri sıcak hava ve bayram tatili sebebiyle boş kalırken, serinlemek isteyen vatandaşlar Kocaeli’nin turizm bölgesi olan Kandıra'yı tercih etti. Sahile serinleme umuduyla gelen vatandaşlar da umduğunu bulamazken, ağaç gölgeleri altında dinlendi.

"Ben daha böyle sıcak görmedim"
Serinlemek için sahile geldiğini ancak sahilin de çok sıcak olduğunu ifade eden Emin Şehmuz Kaynak, "Diyarbakırlıyım, bizim orası 4550 dereceyi görür ama bu sene çok farklı nem de var. Serinlemek için öyle bir sahile gelelim dedik, burası da aynı. Bir şekilde artık serinlemenin yolunu bulmamız lazım, yeni yollar keşfetmemiz lazım. İnsanlar daha güzel kesimlere yönelmiş, Kandıra, Kerpe, Cebeci gibi turizm bölgelerine gidiyorlar. Bazıları da sıcaktan dışarı çıkmıyor, daha mantıklı bir açıklaması yok. Vatandaşlar bol bol su içsinler, çok terliyoruz, su kaybediyoruz. Bayılıp düşenler oluyor sıcaktan" şeklinde konuştu.

"Sıcak havalarda kendimizi yeşilliğe atıyoruz"
Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile geldiğini belirten Polat Şanlı, "Serinlemek için sahile geldik. Allah’tan sahil bugün çok boş. Herkes Kerpe’ye, Kefken’e yüzmeye gitmiş. Genelde sıcak havalarda kendimizi sahile, yeşilliğe atıyoruz. Ağaçların altında, gölgelerde serinlemeye çalışıyoruz. Malum korona virüs de var, maskesiz oturabileceğimiz alanlar da müsaitse oralara geçiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
YEREL HABERLER TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
"Mehmet Akif Ersoy para ödülünü kabul etmediyse ben de etmeyeceğim" deyip kazandığı bisikleti bağışladı Ortaokul öğrencisinin kararı salondakilerden alkış topladı
YEREL HABERLER "Mehmet Akif Ersoy para ödülünü kabul etmediyse ben ...
Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
YEREL HABERLER Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Mezarlıklarda Kurban Bayramı temizliği
YEREL HABERLER Mezarlıklarda Kurban Bayramı temizliği
Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı
YEREL HABERLER Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı
Sekapark’ta motosiklet kullanımına sıkı denetim
YEREL HABERLER Sekapark’ta motosiklet kullanımına sıkı denetim
Ali Gürbüz'den bir haftada ikinci başpehlivanlık
YEREL HABERLER Ali Gürbüz'den bir haftada ikinci başpehlivanlık
Kediye yapılan işkence “pes” dedirtti Boğazındaki iple çatıdan sarkıttılar yetmedi süpürge ile öldüresiye vurdular
YEREL HABERLER Kediye yapılan işkence “pes” dedirtti Boğazındaki ...
Sürücüler Kuzey Marmara´yı tercih edince yoğunluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Sürücüler Kuzey Marmara´yı tercih edince yoğunluk ...
Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular (2) 
YEREL HABERLER Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular ...
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yüzlerce kişi, saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül için yürüdü
YEREL HABERLER Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına ...
Binlerce kişiyi dolandırdı 691 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile aranıyordu, polisin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Binlerce kişiyi dolandırdı 691 yıl 8 ay ağır hapis ...
Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla ...
691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova´da yakalandı 
YEREL HABERLER 691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova´da ...
Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram trafiğini denetledi TEM'de kazaları önlemek için havadan denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Vali ve emniyet müdürü helikopterle TEM'deki bayram ...
Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular 
YEREL HABERLER Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular 
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar Pislik atıp temizleme bahanesi ile yaşlı şahsı soyan 2 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER "Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin ...
Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı
YEREL HABERLER Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı
Kocaelispor transfere doymuyor
YEREL HABERLER Kocaelispor transfere doymuyor
Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi plajdaki doktor yaptı Tatilini bırakıp rip akıntısına kapılan gencin yardımına koştu Kocaeli’de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2’sinin durumu ağır
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi ...
1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı
YEREL HABERLER 1 ton 670 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı
Mehmet Taş, Kocaelispor'da
YEREL HABERLER Mehmet Taş, Kocaelispor'da
Efsane Mirkovic’i duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Efsane Mirkovic’i duygulandıran hediye
Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim desteği
YEREL HABERLER Yaz tatilindeki öğrencilere jandarmadan eğitim ...