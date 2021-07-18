Kafede tartıştı, 4 el ateş açıp yaraladı



Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde Hakan A. (46), kafede tartıştığı Tuncer S.´yi tabancayla 4 el ateş ederek, yaraladı. Tuncer S., hastaneye kaldırılırken, Hakan A. da gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Derince'nin Yenikent Mahallesi´ndeki kafede meydana geldi. Hakan A. ve Tuncer S., birlikte geldikleri kafede bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.´ye 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S., kanlar içinde yerde kalırken, Hakan A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tuncer S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Hakan A.'yı kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2021-07-18 17:42:56



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