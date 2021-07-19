Çöpe atılan sakatat bulaşıcı hastalığa neden olabilir

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatatlarının gelişigüzel çöpe atılmasının bulaşıcı hastalığa neden olabildiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın ölümlere kadar yol açabildiğine dikkat çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel atılmasının “kist hidatik” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı zamanda belediye yetkilileri, Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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