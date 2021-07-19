Mezar ziyaretine gelen şehit aileleri çiçeklerle karşılandı

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Kurban Bayramı öncesi şehitlerinin mezarlarını ziyaret gelen aileler çiçeklerle karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezar ziyaretine gelen şehit aileleri ve diğer vatandaşları yalnız bırakmadı. Evlatlarını mezarları başında ziyarete gelen aileleri büyükşehir belediyesi personelleri tarafından çiçek ve bayram lokumları ile karşılandı.

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