Üzerine metal malzemeler düşen Koreli işçi öldü

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´teki bir otomobil fabrikasında çalışan Güney Koreli işçi J.Y. Kim (62), üzerine metal malzemelerin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alikahya Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobil fabrikasında uzun yıllardır makine bakım işlerinde çalışan Güney Koreli J.Y. Kim´in üzerine metal malzemeler düştü. Ağır yaralanan işçi, fabrikaya gelen 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. J.Y. Kim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. J.Y. Kim´in cenazesinin Güney Kore´nin başkenti Seul´e gönderileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-07-19 15:56:51



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