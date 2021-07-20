İzmit'te acemi kasaplar, hastanelere koştu



Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kurban kesimi sırasında el, kol ve bacaklarında kesikler oluşanlar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının çoğu, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı.

Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan, 42 yıllık kasap Yavuz Özuğurlu, "Ben yıllardan beri kesim yapıyorum. Bir marketten emekliyim. Kaza geliyorum, demiyor maalesef. Şu anda 8-10 dikişim var. Ben kasabım. Kartepe´de kesim yaparken oldu. Büyükbaş keserken maalesef bıçağı kaçırdım. Ben acemi değilim. 1979 yılından beri bu işi yapıyorum ama kaza geliyorum, demiyor. Maalesef olacak varmış" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2021-07-20 11:27:28



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