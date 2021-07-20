Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı

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Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Orduevi önünde dün gece kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan 3 genci, askerler kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi´ndeki Orduevi´nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, kalabalık bir grup 3 gence saldırdı. Orduevi´nde görevli askerler, olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçtı. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı belirtildi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN

2021-07-20 12:20:30



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