Kandıra’da denize giren gençlerden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kandıra’da denize giren gençlerden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdiği denizde kaybolan bir genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan bir genç ise hastaneye kaldırıldı.

Kandıra’da denize giren gençlerden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdiği denizde kaybolan bir genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan bir genç ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarından Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kumcağız plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki genç yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, denizde kaybolan iki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, denizden çıkartılan O.Y. (21) isimli gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, hayati tehlikesinin olduğu anlaşılan M.Y. (15) ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden O.Y.’nin cenazesi ise otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı 
Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, ...
Uçuruma yuvarlanan kurbanlık büyükbaş çıkarılamayınca, olduğu yerde kesildi
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kurbanlık büyükbaş ...
Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor
YEREL HABERLER Kesimhanelerde yoğunluk sürüyor
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik Sıcaktan bunalan hayvanlar böyle serinliyor Hem buzlu meyvelerin hem de ıslatılmanın keyfini sürüyorlar
YEREL HABERLER 101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik Sıcaktan ...
Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
Sahillerde 203 kişi KOSKEM’le hayata tutundu
YEREL HABERLER Sahillerde 203 kişi KOSKEM’le hayata tutundu
Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle ...
Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu
İzmit'te acemi kasaplar, hastanelere koştu
YEREL HABERLER İzmit'te acemi kasaplar, hastanelere koştu
Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyvelerle serinlik
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyvelerle serinlik
Metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli’de iki araç çarpıştı :9 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de iki araç çarpıştı :9 yaralı
Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti
Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını ...
Kafede silahlı yaralamanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kafede silahlı yaralamanın güvenlik kamerası ...
Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi yeniden turkuaz
YEREL HABERLER Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi yeniden turkuaz
Boğazını sıkıp, cinsel istismara kalkıştığı genç kızı sesler gelince bırakmış 
YEREL HABERLER Boğazını sıkıp, cinsel istismara kalkıştığı genç kızı ...
Başkan Hürriyet, vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye ...
Üzerine metal malzemeler düşen Koreli işçi öldü
YEREL HABERLER Üzerine metal malzemeler düşen Koreli işçi öldü
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Husumetlilerin kavgası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya ...
Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu
Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi
YEREL HABERLER Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi
Mezar ziyaretine gelen şehit aileleri çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Mezar ziyaretine gelen şehit aileleri çiçeklerle ...