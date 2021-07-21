Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı´nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2´nci günde tatile çıktı. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-07-21 11:23:37
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