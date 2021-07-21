Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve kent protokolünü bir araya getirdi.

Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda sürdüren Körfez Ticaret Odası’nda bayramın ikinci günü bir araya gelindi. Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde ilçe STK’ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırlayarak sohbet etti.

Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Her zaman bu mutlu günlerin coşkuyla kutlandığı hatırlatılarak, “Türk halkı dini ve milli bayramlarda yaşanan coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan halkımız her zaman birlik ve beraberlik havası içinde bayram mutluluğunu bir arada yaşamayı başarmıştır. Türk halkının bu bağlılığını, ülkesine ve milli değerlerine olan sevgisini bozmayı kimse başaramamıştır. Bu bayram ve bundan sonra ki bayramlarda da aynı birlik ve beraberlik içinde coşkuyla dolu olarak kutlamaların yapılmasını diliyoruz. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, mutluluk dolu huzur dolu nice bayramlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.