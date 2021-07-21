Kartepeliler kent meydanında bayramlaştı

Kartepe’de geleneksel ilçe bayramlaşması Kurban Bayramı’nın ikinci günü, bu yıl ilk defa Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde ilçe bayramlaşması bu yıl ilk defa Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleşen bayramlaşmaya Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kent Meydanı’nda gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ “Bayramlar bizleri her zaman bir araya getirmektedir. Dini bayramların iki önemli durumu vardır. Bir taraftan yüce Mevlaya yaklaşırken, aynı zamanda kardeşlerimize de yaklaşıyoruz. Uzun bir aranın ardından ilk defa bir araya geliyoruz” dedi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Zor günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda evdeydik. Bu buluşmaları ne kadar özlediğimiz görülmektedir. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Devletimiz tarafından gereken yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın talebi sonrasında Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından kısıtlamalar kaldırıldı. Biz gereken önemi ve ciddiyeti göstermez isek o tedbirler geri döner” diye konuştu.

Öte yandan Kartepe Belediyesi tarafından arife günü mezarlıklarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirlerine Başkan Kocaman kendi elleriyle çiçek dikerken, Kartepelilere 50 bin çiçek dağıtımı yapıldı.

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