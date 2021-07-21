Körfezliler bayramlaştı

Körfez’de geleneksel kent bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Kent Konseyi tarafından her bayram geleneksel olarak düzenlenen Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, siyasi parti başkan ve yöneticileri, oda ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşmada konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Birlik ve beraberlik içerisinde bayramlaşmayı özlemişiz. Bizlerin kültüründe uzaktan bayramlaşmak gibi bir alışkanlık yok Bizler kucaklaşmak, kavuşmak istiyoruz. Bayram aslında kavuşmak anlamını taşıyor. Maalesef pandemi dolayısıyla birkaç bayramı uzaktan geçirdik. Tabi şu an bir aradayız ama rehavete de kapılmamamız gerekiyor” dedi.

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