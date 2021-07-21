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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cankurtaran olmayan plajda denize giren 2 kişi boğuldu

DHA

Cankurtaran olmayan plajda denize giren 2 kişi boğuldu


Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, cankurtaranların hizmet vermediği Tuzağzı sahilinde denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Babalı Mahallesi´ndeki Tuzağzı sahilinde meydana geldi. Cankurtaranların hizmet vermediği sahilde denize giren Nihal Güllü, Kardelen Güllü ve Atakan Güllü bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, cankurtaranlara bildirerek zor durumdaki kişileri kurtarmak için suya girdi.
Yaklaşık 10 dakika mesafedeki Cebeci Halk Plajı´ndan gelen cankurtaranlar ile birlikte sudan bilinci kapalı şekilde çıkarılan Nihal Güllü, ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kardelen Güllü ve Atakan Güllü´nün ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Denizden çıkarılan 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN
2021-07-21 17:12:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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